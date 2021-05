Advertising

ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Che vinca o che perda, perché Federer resta sempre magico - Gazzetta_it : Che vinca o che perda, perché Federer resta sempre magico - No3my_28 : RT @valxwallss: comunque io il 'vuole che louis vinca' lo ho nel nome da quando abbiamo iniziato a votare :') e continuo a sperare che vinc… - RobertoCucchi1 : Da buon Bergamasco e Juventino, direi che stasera non ho particolari patemi d’animo. Che vinca una o l’altra io s… -

Ultime Notizie dalla rete : Che vinca

La Gazzetta dello Sport

Ci sono partite di tennissegnano in maniera indelebile intere stagioni per il nome dei protagonisti e il valore del torneo. E poi c'è lui, Roger Federer, uno degli dei dello sporttorna a calcare la terra battuta alla soglia dei 40 anni in un grigio martedì. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, ...Il retroscena ha preso le mosse dalla battuta lanciata da Piero Chiambretti: ' La vocegira a Torino èla Juve nonla coppa per colpa del museoporterebbe sfiga '. Dinanzi a questo '...Tappa attesissima con arrivo a Montalcino dopo 35 chilometri di strade bianche. Bernal ed Evenepoel chiamati a stupire ancora ...Dea favorita nella finale per il trofeo nazionale. E domenica «decide» la Champions di Agnelli C'era una volta l'Atalanta che non poteva lottare con le grandi del campionato e che, anzi, aveva come ob ...