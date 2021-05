Biagio Izzo contro Roberto Saviano | ‘Io sono rimasto a Napoli… Gomorra è un po’ esasperata’

Leggi su funweek

(Di mercoledì 19 maggio 2021), la frecciatina suparole dure quelle che vip id=”10494?/vip, dai microfoni de I Lunatici di Rai Radio2, riserva ae per estensione a vip id=”11184?/vip operando una critica attenta e precisa della reale situazione in cui versano Napoli e la sua gente in questo momento. “Che ne penso (di, ndr)? – chiedonoArduini e Andrea Di Ciancio – Non vorrei andarecorrente, mi dispiace anche dirlo, ma è un’immagine di Napoli che non mi piace. E’ un po’ forzata, un po’ esasperata. Non nascondiamoci dietro un dito, a Napoli ci ...