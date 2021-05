Avedisco, 327.660 incaricati vendita, il 24% è under 35 (Di mercoledì 19 maggio 2021) La vendita diretta si conferma, nonostante l’evoluzione digitale della nostra società, un modello ‘fisico’, capace di dare valore alle imprese e ai consumatori, mantenendo al centro il rapporto interpersonale. E’ quanto è stato ricordato oggi in occasione del 9° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco-Associazione vendita diretta servizio consumatori. Non è casuale infatti che, oggi, gli incaricati alla vendita delle aziende associate Avedisco sono in totale 327.660 (dato 2020) e rappresentano il successo di un settore che appassiona e consente un inserimento immediato per tutti coloro che vogliono fare della capacità di interazione, della possibilità di gestire il proprio tempo e della conoscenza delle nuove tecnologie una realtà lavorativa ricca di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladiretta si conferma, nonostante l’evoluzione digitale della nostra società, un modello ‘fisico’, capace di dare valore alle imprese e ai consumatori, mantenendo al centro il rapporto interpersonale. E’ quanto è stato ricordato oggi in occasione del 9° Forum delladiretta promosso da-Associazionediretta servizio consumatori. Non è casuale infatti che, oggi, glialladelle aziende associatesono in totale 327.660 (dato 2020) e rappresentano il successo di un settore che appassiona e consente un inserimento immediato per tutti coloro che vogliono fare della capacità di interazione, della possibilità di gestire il proprio tempo e della conoscenza delle nuove tecnologie una realtà lavorativa ricca di ...

