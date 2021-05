Atalanta Juve LIVE: pochi minuti al fischio d’inizio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium” Atalanta e Juve si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Juve 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Atalanta Juve 0-0: risultato e tabellino Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini. A disp. Mahele, Muriel, Caldara, Pasalic, Rossi, Ruggeri, Lammers, Sutalo, Ilicic, Miranchuk, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLAalle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini. A disp. Mahele, Muriel, Caldara, Pasalic, Rossi, Ruggeri, Lammers, Sutalo, Ilicic, Miranchuk, ...

Advertising

GoalItalia : L'albo d'oro della Coppa Italia: la Juve vuole fare 14, per l'Atalanta sarebbe il secondo trofeo ?? - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - juventusfc : ?? Parola al mister @Pirlo_official: «L'@Atalanta_BC ti porta ad alzare il ritmo, la conosciamo e siamo pronti ad af… - quartobloccoRo : Io annalisa me la farei , juve atalanta pe chi tifo ? Basta che i bergamaschi perdano va bene - SaElyEmma : Vado a vedere Atalanta-Juve...per stasera e solo per stasera sono 'contro' @pierpaolopretel...da domani amici come… -