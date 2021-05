Atalanta-Juve 1-2 | bianconeri avanti con gol di Chiesa Brividi con Annalisa che canta Mameli

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutto pronto per la finale di Coppa Italia, che stasera alle ore 21 vedrà di frontentus per assegnare il primo trofeo dell'anno (escludendo il trionfo...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juve

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1 - 1 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio - ...Tutto pronto per la finale di Coppa Italia, che stasera alle ore 21 vedrà di fronte per assegnare il primo trofeo dell'anno (escludendo il trionfo dell'Inter con turni di anticipo). La partita andrà ...La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si è rivelata subito una bella gatta da pelare per l'arbitro Massa. Partita su ritmi alti, due squadre molto fisiche, agonismo su alti livelli vista ...63' - La Juventus recupera un altro pallone e l'Atalanta è in evidente difficoltà contro la squadra di Pirlo ben organizzata e molto aggressiva. Intanto Gasperini sta preparando un cambio. Si scaldano ...