Atalanta-Juve 1-1: pericolosa la Dea con Romero, respinge De Ligt. Annalisa canta Mameli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutto pronto per la finale di Coppa Italia, che stasera alle ore 21 vedrà di fronte Atalanta e Juventus per assegnare il primo trofeo dell'anno (escludendo il trionfo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutto pronto per la finale di Coppa Italia, che stasera alle ore 21 vedrà di frontentus per assegnare il primo trofeo dell'anno (escludendo il trionfo...

Advertising

GoalItalia : L'albo d'oro della Coppa Italia: la Juve vuole fare 14, per l'Atalanta sarebbe il secondo trofeo ?? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia la finale di #TIMVISIONCUP ???? Un solo obiettivo: ???????????????? ?? #FinoAllaFine ???????? ?????????? ????… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - Yogaolic : RT @InParole: Rigore non dato all'#Atalanta. Goal della #Juve da annullare per fallo evidente e da ammonizione di #Cuadrado su #Gosens. Ma… - DEAMM91527203 : Qui si capisce quando dovete rompere il cazzo perché siete irrispettosi e non per sportività, nessuno parla del fal… -