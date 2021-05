Atalanta Juve 1-1 LIVE: Chiesa stampa il palo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium” Atalanta e Juve si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Juve 1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 3? Occasione palomino – Zapata sfonda e supera De Ligt. Pallone dentro basso per palomino che a botta sicura non trova la porta ma la deviazione di piede di Buffon 5? Tiro Zapata – Il colombiano riceve in area su lancio di Gosens. Prova a contenerlo Chiellini ma il colombiano fa partire il mancino in girata che termina fuori di pochissimo na fuori di pochissimo 7? Contatto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 3? Occasionemino – Zapata sfonda e supera De Ligt. Pallone dentro basso permino che a botta sicura non trova la porta ma la deviazione di piede di Buffon 5? Tiro Zapata – Il colombiano riceve in area su lancio di Gosens. Prova a contenerlo Chiellini ma il colombiano fa partire il mancino in girata che termina fuori di pochissimo na fuori di pochissimo 7? Contatto ...

Advertising

GoalItalia : L'albo d'oro della Coppa Italia: la Juve vuole fare 14, per l'Atalanta sarebbe il secondo trofeo ?? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia la finale di #TIMVISIONCUP ???? Un solo obiettivo: ???????????????? ?? #FinoAllaFine ???????? ?????????? ????… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - ostruzionismo : @Conrad_MI @Barabinol Nn capita solo alla juve.questo come lo chiami abbraccio fra amici? è Atalanta Inter ovviamen… - gaetpoli7 : @maur0916 Guardate come la Juve fa l'Atalanta ... -