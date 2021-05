Atalanta, Gasperini: “Rigore su Pessina evidente, ma quello di Bastos era clamoroso” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Dal vivo ho avuto la sensazione che il contatto su Pessina fosse da Rigore. Dalla panchina si percepiva una carica di Rabiot ed era abbastanza evidente. Ma mi brucia di più l’episodio del fallo di mano di Bastos contro la Lazio, quello era clamoroso e si è deciso di chiudere gli occhi”. Così il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato la sconfitta in finale di Coppa Italia per 2-1 contro la Juventus. “C’è delusione perché la partita è stata bella e tirata – ha detto il tecnico ai microfoni di Rai Sport – Siamo stati sfortunati negli episodi, soprattutto in occasione del primo gol e del Rigore su Pessina. La Juventus è una grande squadra ma non abbiamo corso grossi rischi. Poi il gol di Chiesa ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Dal vivo ho avuto la sensazione che il contatto sufosse da. Dalla panchina si percepiva una carica di Rabiot ed era abbastanza. Ma mi brucia di più l’episodio del fallo di mano dicontro la Lazio,erae si è deciso di chiudere gli occhi”. Così il tecnico dell’Gian Pieroha analizzato la sconfitta in finale di Coppa Italia per 2-1 contro la Juventus. “C’è delusione perché la partita è stata bella e tirata – ha detto il tecnico ai microfoni di Rai Sport – Siamo stati sfortunati negli episodi, soprattutto in occasione del primo gol e delsu. La Juventus è una grande squadra ma non abbiamo corso grossi rischi. Poi il gol di Chiesa ha ...

