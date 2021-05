Asola | fidanzatini gestivano un market dello spaccio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Mantova, 19 maggio 2021 - Due cuori e undella droga. Una coppia di fidanzati 21enni e di buona famiglia è finita in manette . Assolutamente insospettabili, eppure capaci di mettere in ...

Ultime Notizie dalla rete : Asola fidanzatini

IL GIORNO

È successo ad Asola, nel Mantovano. I carabinieri sono stati allertati dai vicini, insospettiti dal continuo via vai di giovani che si registrava da tempo nei pressi di una rispettabile abitazione. ASOLA, 19 mag. – I Carabinieri della Stazione di Asola hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di fidanzati che avevano allestito, all'interno di una taverna attigua alla loro abitazione, un market della droga. Mantova, 19 maggio 2021 - Due cuori e un market della droga. Una coppia di fidanzati 21enni e di buona famiglia è finita in manette. Assolutamente insospettabili, eppure capaci di mettere in piedi un'...