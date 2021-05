A tu per tu con l’attrice Desireé Noferini (Di mercoledì 19 maggio 2021) Toscana, fa la sua prima importante comparizione nel 2005 quando partecipa a Miss Italia; debutta nel 2008 sotto la regia di Matteo Rovere Desireè NoferiniPh Andrea CiccalèROMA – Di padre italiano e madre metà italiana e metà etiope, Desireé Noferini nasce Bagno a Ripoli, comune in provincia di Firenze, trentaquattro anni fa. Nel 2005, eletta Miss Toscana, partecipa alla finale nazionale del concorso di bellezza Miss Italia entrando nelle prime venti e vincendo il titolo nazionale di Miss Sasch e Miss Telefonino 3. Dopo il diploma all’istituto d’arte, studia al Corso di recitazione Jenny Tamburi e al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Dopo una piccola partecipazione alla serie TV Gente di mare 2?, su Rai Uno, nel 2008 è una delle protagoniste del film Un gioco da ragazze, diretto da Matteo Rovere, nel ruolo di Michela ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Toscana, fa la sua prima importante comparizione nel 2005 quando partecipa a Miss Italia; debutta nel 2008 sotto la regia di Matteo Rovere DesireèPh Andrea CiccalèROMA – Di padre italiano e madre metà italiana e metà etiope,nasce Bagno a Ripoli, comune in provincia di Firenze, trentaquattro anni fa. Nel 2005, eletta Miss Toscana, partecipa alla finale nazionale del concorso di bellezza Miss Italia entrando nelle prime venti e vincendo il titolo nazionale di Miss Sasch e Miss Telefonino 3. Dopo il diploma all’istituto d’arte, studia al Corso di recitazione Jenny Tamburi e al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Dopo una piccola partecipazione alla serie TV Gente di mare 2?, su Rai Uno, nel 2008 è una delle protagoniste del film Un gioco da ragazze, diretto da Matteo Rovere, nel ruolo di Michela ...

