Zaniolo, visita ok: rientro in campo sempre più vicino (Di martedì 18 maggio 2021) Zaniolo oggi ha sostenuto una visita al ginocchio operato a Villa Stuart: tutto ok. Si lavora al rientro al 100% per la preparazione estiva Nicolò Zaniolo, ai box da settembre per la rottura del legamento crociato e la conseguente operazione, ha effettuato oggi una visita di controllo a Villa Stuart, che ha dato esito positivo.

