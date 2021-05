Wta Parma 2021 | programma | orari e ordine di gioco di mercoledì 19 maggio con tre azzurre

Leggi su sportface

In campo ben tre: Sara Errani affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo, mentre Martina Di Giuseppe se la vedrà contro la cinese Wang. Nel tardo pomeriggio toccherà a Camila Giorgi, che darà vita ad un interessante confronto con la giovane statunitense Cori Gauff. CENTRE COURT Dalle 11:00 – Friedsam vs Garcia A seguire – Sorribes Tormo vs Errani A seguire – Gatto Monticone/Samsonova vs Martic Non prima delle 17:00 – Gauff vs Giorgi GRAND STAND Dalle 11:00 – Wang – Di Giuseppe SportFace.