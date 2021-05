Wedding | Auletta Impero Couture | “Green pass ai matrimoni eccessivo | e si poteva ripartire prima”

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Purtroppo le decisioni del nostro mondo continuano ad essere affidate alla politica quando invece la politica non sa come vive e come funziona il comparto del. Io gestisco 300 negozi e in due stagioni ho perso 13 milioni e mezzo di fatturato. Ho sempre sostenuto la linea della ripartenza anche quando il mondo della ristorazione lavorava e noi eravamo totalmente fermi. Sicontinuare a festeggiare ievitando balli e assembramenti, sarebbe stato necessario prendere solo alcuni accorgimenti”. Lo ha detto all’AdnKronos Luigi, responsabilee cerimonia di Confesercenti Campania e presidente della maison. “Ora poi – ha aggiunto – è uscita fuori la questione del...

