UOMINI E DONNE oggi, 18 maggio: RICCARDO lascia lo studio (Di martedì 18 maggio 2021) La puntata di oggi (18 maggio 2021) di UOMINI e DONNE riprende dal litigio tra RICCARDO e Roberta, che discutono sulle parole proferite da lui riguardo la presenza in studio dell’ormai sua ex compagna. Interviene nel dibattito anche Ida Platano, la quale accusa senza mezzi termini RICCARDO, reo di non averla trattata con rispetto durante la loro relazione. Il cavaliere tarantino, deluso dagli atteggiamenti delle sue ex fidanzate, cerca di chiarire le cause che hanno portato alla fine della storia con Roberta, ma le urla di Ida non riescono a far parlare il Guarneri, che, impossibilitato a dir la sua, lascia tra gli applausi lo studio. Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 17 ... Leggi su tvsoap (Di martedì 18 maggio 2021) La puntata di(182021) diriprende dal litigio trae Roberta, che discutono sulle parole proferite da lui riguardo la presenza indell’ormai sua ex compagna. Interviene nel dibattito anche Ida Platano, la quale accusa senza mezzi termini, reo di non averla trattata con rispetto durante la loro relazione. Il cavaliere tarantino, deluso dagli atteggiamenti delle sue ex fidanzate, cerca di chiarire le cause che hanno portato alla fine della storia con Roberta, ma le urla di Ida non riescono a far parlare il Guarneri, che, impossibilitato a dir la sua,tra gli applausi lo. Leggi anche:, 17 ...

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - Esercito : In occasione della #GiornataMondialedelleTelecomunicazioni e della società dell’#informazione, desideriamo ringrazi… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - liberismorisor1 : Ho appena scoperto che esiste un mercato di foto di piedi di uomini e donne adulte e le quotazioni vanno da 25 ai… - xsweetari : @H0RIZVN Really non capisco perché non sappia creare dei developments per le donne che non siano con uomini etero c… -