Uomini e Donne, Gemma e Tina Cipollari litigano per finta?

Chi è fan della trasmissione Uomini e Donne si è posto questa domanda: ma Tina Cipollari e Gemma litigano per finta? Ormai se si pensa al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, si pensa alle famose litigate di Tina Cipollari con la sua "acerrima nemica" Gemma. La dama torinese del trono Over deve "subire" in ogni puntata della trasmissione molte avversità da parte dell'opinionista e senza l'intervento della queen Mary le due sarebbero arrivate addirittura alle mani.

