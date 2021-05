Un capriolo sfonda il parabrezza di una macchina sulla A14: una donna sta lottando per la vita (Di martedì 18 maggio 2021) L’incredibile incidente è avvenuto sull’autostrada A14. La sorella della donna: “È piovuto dal cielo, io sono rimasta sempre lucida”. Sta lottando in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore di Bologna una donna di 48 anni di Sassuolo, che è stata travolta da un capriolo sull’autostrada A14, mentre viaggiava in direzione nord. L’animale ha sfondato il parabrezza dell’abitacolo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 18 maggio 2021) L’incredibile incidente è avvenuto sull’autostrada A14. La sorella della: “È piovuto dal cielo, io sono rimasta sempre lucida”. Stain condizioni gravissime all’ospedale Maggiore di Bologna unadi 48 anni di Sassuolo, che è stata travolta da unsull’autostrada A14, mentre viaggiava in direzione nord. L’animale hato ildell’abitacolo L'articolo NewNotizie.it.

