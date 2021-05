Ufficiale il nuovo SMS ING Direct contro i tentativi di truffa, come evitarli (Di martedì 18 maggio 2021) Siamo al cospetto di una vera e propria campagna virale di SMS ING Direct truffaldini, quelli che invitano l’utente a collegarsi ad un sito fake nel quale vengono letteralmente rubati preziosi dati sensibili per attività del tutto illecite. Della pioggia di raggiri già abbiamo parlato nei giorni scorsi. Ora, visto il gran numero di segnalazioni di casi all’istituto bancario, quest’ultimo ha ritenuto di mettersi in contatto con i suoi clienti per avvisarli del pericolo per evitare proprio che più vittime cadano nell’ultima trappola. Tutti gli attuali correntisti ING Direct ma anche coloro che nel passato hanno avuto anche solo un conto deposito presso la banca in questione stanno ricevendo in queste ore un SMS o anche una mail che li avvisa dei tentativi di truffe in corso. Si tratta di un semplice messaggio di testo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Siamo al cospetto di una vera e propria campagna virale di SMS INGldini, quelli che invitano l’utente a collegarsi ad un sito fake nel quale vengono letteralmente rubati preziosi dati sensibili per attività del tutto illecite. Della pioggia di raggiri già abbiamo parlato nei giorni scorsi. Ora, visto il gran numero di segnalazioni di casi all’istituto bancario, quest’ultimo ha ritenuto di mettersi in contatto con i suoi clienti per avvisarli del pericolo per evitare proprio che più vittime cadano nell’ultima trappola. Tutti gli attuali correntisti INGma anche coloro che nel passato hanno avuto anche solo un conto deposito presso la banca in questione stanno ricevendo in queste ore un SMS o anche una mail che li avvisa deidi truffe in corso. Si tratta di un semplice messaggio di testo ...

