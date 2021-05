Tregua meteo d’Estate o di Primavera? Sì, ma potrebbe durare poco (Di martedì 18 maggio 2021) Primavera incerta.Alta Pressione, sole, temperature in aumento. Questi gli ingredienti meteo della nuova settimana. Diciamo che sarà uno scenario estivo, seppur non mancherà occasione per qualche insidia temporalesca qua e là. Insidie che ci stanno, badate bene, d’altronde stiamo procedendo verso giugno e verso l’Estate, indi per cui qualsivoglia iniezione d’aria fresca all’interno dell’Alta Pressione potrebbe scatenare i tipici moti convettivi di questo periodo. Le regioni settentrionali, carte alla mano, sarebbero le più a rischio perché su tali zone d’Italia insisterebbero correnti occidentali e quindi infiltrazioni oceaniche. Ciò che ci si domanda, giunti a questo punto, è se ci sarà ancora da patire… Da patire perturbazioni di varia natura, perché sino a questo momento dobbiamo ricordarci che la Primavera è ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 18 maggio 2021)incerta.Alta Pressione, sole, temperature in aumento. Questi gli ingredientidella nuova settimana. Diciamo che sarà uno scenario estivo, seppur non mancherà occasione per qualche insidia temporalesca qua e là. Insidie che ci stanno, badate bene, d’altronde stiamo procedendo verso giugno e verso l’Estate, indi per cui qualsivoglia iniezione d’aria fresca all’interno dell’Alta Pressionescatenare i tipici moti convettivi di questo periodo. Le regioni settentrionali, carte alla mano, sarebbero le più a rischio perché su tali zone d’Italia insisterebbero correnti occidentali e quindi infiltrazioni oceaniche. Ciò che ci si domanda, giunti a questo punto, è se ci sarà ancora da patire… Da patire perturbazioni di varia natura, perché sino a questo momento dobbiamo ricordarci che laè ...

