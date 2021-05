Sport: Cozzoli, 'serve sforzo comune per evitare emorragia chiusure' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - “Il 42% delle Asd e Ssd crede che sia molto o abbastanza probabile che cesserà la sua attività entro l'anno. Sono dati preoccupanti che chiedono a ognuno di noi di mettere in campo ogni sforzo per interrompere questa emorragia”. Così il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, nel suo intervento al seminario ‘Lo Sport durante e oltre la pandemia', organizzato dalla Scuola dello Sport e Greenaccord. “Abbiamo pagato puntualmente e molto spesso in anticipo. Finora tutto questo ha consentito di sopravvivere, ma per guardare al domani bisogna anche capire la situazione -aggiunge Cozzoli-. Il sistema Sportivo sta tentando di resistere per ripartire. A pagare di più potrebbero essere proprio i collaboratori ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - “Il 42% delle Asd e Ssd crede che sia molto o abbastanza probabile che cesserà la sua attività entro l'anno. Sono dati preoccupanti che chiedono a ognuno di noi di mettere in campo ogniper interrompere questa”. Così il presidente e ad die Salute, Vito, nel suo intervento al seminario ‘Lodurante e oltre la pandemia', organizzato dalla Scuola delloe Greenaccord. “Abbiamo pagato puntualmente e molto spesso in anticipo. Finora tutto questo ha consentito di sopravvivere, ma per guardare al domani bisogna anche capire la situazione -aggiunge-. Il sistemaivo sta tentando di resistere per ripartire. A pagare di più potrebbero essere proprio i collaboratori ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport Cozzoli Roma saluta gli Internazionali Il presidente di Sport e Salute Cozzoli, il numero uno della Fit Binaghi e il direttore operativo del torneo Diego Nepi hanno illustrato al Ministro e al sottosegretario allo Sport Vezzali come tutta ...

Binaghi '2021 anno di svolta per il tennis italiano' ... perche' siamo stati protagonisti del ritorno del pubblico, ovvero al ritorno dello sport piu' ... 'Assieme al presidente Cozzoli, l'obiettivo e' Torino, sede delle Atp Finals. Lavoreremo ventre a terra ...

Il 19 maggio la presentazione del terzo rapporto sullo sport in Toscana Interverrà anche il presidente della Regione Toscana ed assessore allo Sport, Eugenio Giani, alla presentazione del terzo rapporto sullo sport in Toscana che si svolgerà a Palazzo Strozzi Sacrati, sed ...

