"Scemo & più scemo" la commedia demenziale per eccellenza (Di martedì 18 maggio 2021) Nel 1994, arrivava nelle sale cinematografiche "scemo & più scemo", con Jim Carrey e Jeff Daniels ad incarnare perfettamente la stupidità umana. La trama del film I protagonisti della pellicola sono Lloyd Christmas (Carrey), autista di limousine, e Harry Dunne (Daniels), curatore di cani da esibizione. I due sono la summa della stupidità umana e quando un giorno a Lloyd viene affidato l'incarico di accompagnare la bella Mary Swanson (Lauren Holly) all'aeroporto, la situazione precipita. L'uomo s'innamora a prima vista della ragazza e, dopo averla accompagnata, si accorge che ha dimenticato una valigetta piena di soldi nella sua auto. In realtà, Mary l'ha fatto apposta. La valigetta, messa in un posto ben visibile, serve a pagare un riscatto e deve essere ritirata da due loschi individui.

