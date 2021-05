Samsung presenta un pannello OLED in grado di piegarsi due volte

(Di martedì 18 maggio 2021) L'evento Display Week, tenutosi online questa settimana, senza dubbio è stato foriero di novità: tra queste, lazione diDisplayè stata particolarmente convincente. La compagnia sudcoreana sta cercando di tener salda la posizione acquisita sul mercato, innovando anche in settori che, ad oggi, rapno anche poco più che promesse per il futuro. Uno di questi è il mercato degli schermida consumo, non ancora ben supportata dalla ditta per quanto riguarda i televisori (basandosi invece sul formato proprietario QLED) ma fonte di ricerca estrema sui pannelli piccoli per smartphone e tablet. Il primo prodottoto è S-Foldable, un7.2 pollici che può essere piegato su se stesso ben due, raggiungendo le ...

Il terzo concept è definito Slidable euno schermo per smartphone che si srotola ... come suggerisce il nome con sensore cioè sotto il pannello OLED, tecnologia cheDisplay ha già ...Moto g100 siquindi in un modo che incuriosisce, e che abbiamo provato ad approfondire per ... In modo molto simile a DeX di, Ready For è la nuova piattaforma di Motorola che permette ...In occasione della Display Week 2021, Samsung ha presentato tre nuovi schermi pieghevoli, tra cui un arrotolabile.Non solo chip, Samsung ha realizzato tre PMIC (power management IC) che permetteranno ai partner di realizzare moduli di memoria DDR5 in grado di assicurare alte prestazioni e grande efficienza sia su ...