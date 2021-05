Roma, il papà di Scamacca va fuori di testa a Trigoria: arrestato (Di martedì 18 maggio 2021) Emiliano Scamacca, padre dell'attaccante seguito dal Milan sul mercato, si è reso protagonista di una follia nel centro sportivo della Roma Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 maggio 2021) Emiliano, padre dell'attaccante seguito dal Milan sul mercato, si è reso protagonista di una follia nel centro sportivo della

Advertising

CarloCalenda : Esiste un posto a Roma che rappresenta un punto di riferimento per i lettori. In particolare per gli appassionati d… - CinqueNews : Il papà di #Scamacca arrestato a Trigoria: minacce con una spranga e auto distrutte - AntonioFiori15 : Cosa è successo a papà #Scamacca???????? ho sentito in radio che ha sfondato con una spranga di ferro alcune macchine… - PianetaMilan : .@OfficialASRoma, il papà di #Scamacca va fuori di testa a Trigoria: arrestato - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #Roma, attimi di follia a #Trigoria: arrivate minacce dal papà di #Scamacca ?? Ecco cosa è successo #LeBombeDiVlad #LB… -