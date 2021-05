Rcs | Che Cosa Succede In Borsa Dopo Il Flop Cairo-Erede

(Di martedì 18 maggio 2021) Perché c’è stato un ruzzolone del titolo Rcs a Piazza Affari lunedì 17 maggio Il lodo definitivo della Camera Arbitrale di Milano sulla sede storica di Rcs, l’immobile in centro a Milano fra via Solferino, via Balzan e via San Marco che il gruppo ha ceduto nel 2013, ha fatto soffrire oggi il gruppo editoriale a Piazza Affari, dove ha chiuso con un meno 8,8%. ECCO L’ESITO DEL LODO RCS-BLACKSTONE Venerdìla chiusura dei mercati è emerso l’esito del Lodo tra Rcs e Blackstone relativo alla vendita del complesso immobiliare di Via Solferino a Milano al fondo Usa. L’imprenditore Urbano, che ha preso il controllo di Rcsl’operazione, lamentava – consigliato dal blasonatissimo legale Sergio– che con la vendita della storica sede del Corriere della Sera si fosse danneggiato il gruppo ...

Secondo il lodo arbitrale, non c'è stata alcuna usura da parte del fondo nella cessione della sede storica del Corriere della sera. Il titolo Cairo Communication ha lasciato sul terreno circa il 3%, q ...