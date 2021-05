Parma, si staccano componenti del tetto in un liceo (Di martedì 18 maggio 2021) “Ci sono stati segnalati due incidenti, il primo lo scorso 11 maggio nella sede centrale, dove durante l’orario di lezione, fortunatamente in DAD, si sarebbe distaccata una parte di plafoniera metallica, e un secondo nella notte del 14 maggio, che avrebbe comportato il trasferimento di quattro classi nella sede centrale”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) “Ci sono stati segnalati due incidenti, il primo lo scorso 11 maggio nella sede centrale, dove durante l’orario di lezione, fortunatamente in DAD, si sarebbe distaccata una parte di plafoniera metallica, e un secondo nella notte del 14 maggio, che avrebbe comportato il trasferimento di quattro classi nella sede centrale”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Parma, si staccano componenti del tetto in un liceo - LauryeMal : RT @federtennis: Stop al 1° turno del #WTA di Parma per Jasmine #Paolini, battuta da Anisimova per 6-2 6-1. Due italiane staccano il pass… - federtennis : Stop al 1° turno del #WTA di Parma per Jasmine #Paolini, battuta da Anisimova per 6-2 6-1. Due italiane staccano… -