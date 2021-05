Mo: Onu, situazione in sud del Libano tornata alla calma (Di martedì 18 maggio 2021) La situazione nel sud del Libano è tornata alla calma, dopo i lanci notturni di razzi sparati verso Israele. Lo afferma il comando della missione Onu nel sud del Libano, di cui fanno parte un migliaio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Lanel sud del, dopo i lanci notturni di razzi sparati verso Israele. Lo afferma il comando della missione Onu nel sud del, di cui fanno parte un migliaio ...

