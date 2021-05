Michael Kiwanuka | riprogrammato il tour nel 2022 | date e biglietti VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di martedì 18 maggio 2021) Il vincitore del Mercury Prize 2020tornerà in Italia a lugliocon 3ildel 2021 I concerti didel 23 luglio 2020 a Roma e del 24 luglio 2020 a Gardone Riviera (Brescia), cancellati a causa emergenza sanitaria Covid-19 e poi spostati rispettivamente al 16 luglio 2021 e al 15 luglio 2021 con l’aggiunta della nuova data prevista il 17 luglio 2021 a Fiesole (Firenze), sono stati riprogrammati per giovedì 14 luglioal Festival Tener-a-mente di Gardone Riviera, per venerdì 15 luglioal Teatro Romano di Fiesole in occasione dell’Estate Fiesolana e per sabato 16 luglioal Roma Summer Fest di Roma presso la Cavea Auditorium. I ...