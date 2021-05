Mattarella richiama i partiti | confronto | non contrapposizione

(Di martedì 18 maggio 2021) Confrontarsi in modo costruttivo, senza issare bandierine e "agitare idee" che diventano "motivi diinsuperabile". Sergiotorna are le forze politiche, le sprona a ...

Radio1Rai : ??#Brescia #Mattarella: 'Questo è il tempo del rilancio comune. Dipendiamo gli uni dagli altri: quanto sia necessari… - angiuoniluigi : RT @elianto63: I #migliori sono in ritardo sul #Recovery e #Mattarella li richiama all’ordine. Alla faccia di @myrtamerlino @La7tv @Corrier… - elianto63 : I #migliori sono in ritardo sul #Recovery e #Mattarella li richiama all’ordine. Alla faccia di @myrtamerlino @La7tv… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella richiama

Ma sul piano nazionale "cial senso di solidarietà, a fare ciascuna la sua parte". Sapendo ... Così che la ripartenza - è l'auspicio di- divenga una rinascita". (dall'inviato Andrea ...Perla pandemia ha "dimostrato quanto dipendiamo gli uni dagli altri, quanto abbiamo ... Nella dimensione nazionale questo cial senso della solidarietà, a fare ognuno la propria ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Brescia. 'Oltre all’augurio per l’anno accademico, v ...Questo è il tempo di pensare al futuro, di progettare e realizzarlo insieme, perché questa è la condizione per poterlo fare con efficacia, in una drammatica emergenza, ha detto il Capo dello Stato Mat ...