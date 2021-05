Massimiliano Allegri preferisce la Juventus o l’Inter, snobbato (per ora) il Napoli (Di martedì 18 maggio 2021) Il futuro di Gattuso è al 99% lontano dal Diego Maradona pur non essendoci stati né annunci né dichiarazioni da ambo le parti. Aurelio De Laurentiis molto probabilmente è da tempo a colloquio con altri allenatori per sondare la loro disponibilità, su tutti c’è il nome di Massimiliano Allegri, il cui ingaggio è piuttosto complicato. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Il futuro di Gattuso è al 99% lontano dal Diego Maradona pur non essendoci stati né annunci né dichiarazioni da ambo le parti. Aurelio De Laurentiis molto probabilmente è da tempo a colloquio con altri allenatori per sondare la loro disponibilità, su tutti c’è il nome di, il cui ingaggio è piuttosto complicato. L'articolo

