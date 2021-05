L’Italia è diventata un grande Paese forestale ma ancora non lo sa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 maggio 2021) Non è stato sempre così, «non è per sempre» canterebbe Manuel Agnelli. Quando Luigi Torreggiani e io abbiamo scritto la puntata zero di Ecotoni, il nostro podcast sui boschi italiani prodotto da Compagnia delle Foreste, ci siamo posti il problema di cosa mettere nello zaino per il nostro viaggio. Una delle idee fondamentali ci è sembrata parlare del cambiamento del paesaggio nel corso del tempo, perché i boschi che vediamo oggi in Italia non sono sempre stati così, non erano così già neldei nostri nonni. Se esistesse un giornale pubblicato una sola volta ogni secolo, nella sezione territorio la prima notizia sarebbe probabilmente questa: i boschi sono raddoppiati, c’è una marea di alberi che prima, in Italia, non c’erano. Ed è questo il concetto chiave della puntata zero di Ecotoni: il territorio italiano coperto per più di un terzo di boschi è un fatto nuovo ...