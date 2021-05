L'industria dei videogiochi in Italia è ancora piccola: ci lavorano 1.600 persone. Nel Regno Unito sono 18 mila (Di martedì 18 maggio 2021) La maggior parte delle imprese che sviluppano videogiochi in Italia fattura al massimo 100 mila euro. I numeri sono in crescita, ma delineano una situazione fortemente arretrata rispetto ai Paesi europei di riferimento.... Leggi su dday (Di martedì 18 maggio 2021) La maggior parte delle imprese che sviluppanoinfattura al massimo 100euro. I numeriin crescita, ma delineano una situazione fortemente arretrata rispetto ai Paesi europei di riferimento....

Advertising

CGILModena : RT @collettiva_news: #Pnrr. Il giudizio dei #metalmeccanici #Cgil Per Francesca Re David @fiomnet 'Le risorse per l'industria ci sono, ma s… - fartekho : lottate per i diritti dei lavoratori fino a quando questi ultimi non lavorano per riempirvi lo stomaco. questa è so… - iLoveFiom : RT @collettiva_news: #Pnrr. Il giudizio dei #metalmeccanici #Cgil Per Francesca Re David @fiomnet 'Le risorse per l'industria ci sono, ma s… - collettiva_news : #Pnrr. Il giudizio dei #metalmeccanici #Cgil Per Francesca Re David @fiomnet 'Le risorse per l'industria ci sono, m… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @michele_geraci: Macchinari agricoli e #droni nell'industria del #cotone: #opportunità di #export? Più per interesse ~Marxista e capire… -