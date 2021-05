L’export italiano in crescita a marzo (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A marzo 2021 l’Istat stima una crescita su base mensile per i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+6%) che per le esportazioni (+3,2%). L’incremento su base mensile delL’export è dovuto all’aumento delle vendite sia verso l’area Ue (+3,7%) sia verso i mercati extra Ue (+2,6%). Nel primo trimestre del 2021, rispetto al precedente, L’export aumenta del 2,6%, l’import del 5%.A marzo 2021, L’export sale su base annua del 28,1%; la crescita è più sostenuta verso l’area Ue (+32,6%) rispetto all’area extra Ue (+23,2%). L’import registra un aumento tendenziale più marcato (+35,1%), con incrementi di analoga entità verso entrambi i principali mercati di sbocco, Ue ed extra Ue.Tra i settori che contribuiscono maggiormente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l’Istat stima unasu base mensile per i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+6%) che per le esportazioni (+3,2%). L’incremento su base mensile delè dovuto all’aumento delle vendite sia verso l’area Ue (+3,7%) sia verso i mercati extra Ue (+2,6%). Nel primo trimestre del 2021, rispetto al precedente,aumenta del 2,6%, l’import del 5%.A2021,sale su base annua del 28,1%; laè più sostenuta verso l’area Ue (+32,6%) rispetto all’area extra Ue (+23,2%). L’import registra un aumento tendenziale più marcato (+35,1%), con incrementi di analoga entità verso entrambi i principali mercati di sbocco, Ue ed extra Ue.Tra i settori che contribuiscono maggiormente ...

