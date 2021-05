Lamborghini, la svolta: in arrivo il primo modello 100% elettricoHDblog.it (Di martedì 18 maggio 2021) Lamborghini ha annunciato un importante piano di trasformazione che punterà sull’elettrificazione: nella seconda metà del decennio arriverà la sua prima elettrica.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021)ha annunciato un importante piano di trasformazione che punterà sull’elettrificazione: nella seconda metà del decennio arriverà la sua prima elettrica.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDmotori : Lamborghini, la svolta: in arrivo il primo modello 100% elettrico - fisco24_info : Lamborghini annuncia la prima elettrica: tutta la gamma ibrida entro il 2024: Svelato oggi il piano «Direzione cor… - statodelsud : Svolta elettrica per Lamborghini con un investimento da 1,5 miliardi - Pino__Merola : Svolta elettrica per Lamborghini con un investimento da 1,5 miliardi - zazoomblog : Svolta elettrica per Lamborghini con un investimento da 15 miliardi - #Svolta #elettrica #Lamborghini -