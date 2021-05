La sanità dimenticata è l' ultimo fallimento di Speranza nel Sostegni Bis

Leggi su panorama

(Di martedì 18 maggio 2021) Ultime rifiniture per ilbis che giovedì dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri. Nel testo definitivo ci dovrebbero essere oltre agli stanziamenti a fondo perduto per le imprese anche nuove risorse in campo sanitario e in particolare per tutte le altre malattie che esulano dal Covid. "Con i primi risultati raggiunti nel contenimento del Covid, possiamo ora rafforzare ancora di più gli investimenti su tutte le altre patologie e favorire lo scorrimento delle liste d'attesa dei nostri servizi sanitari. Per questo, nel decretobis, recuperiamo circa 500 milioni per accelerare interventi, visite e screening non effettuati nei mesi più difficili della pandemia", scrive su Facebook, il ministro della Salute Roberto. Una misura che ancora una volta arriva tardi e con uno stanziamento ridicolo (economicamente ...