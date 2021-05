Juventus, Dybala festeggia i 100 gol in bianconero con una Lamborghini: “È stato amore a prima vista” (Di martedì 18 maggio 2021) Pochi giorni fa l'aveva svelata sui social, oggi Paulo Dybala ha ritirato la sua Lamborghini Aventador S Roadster.Paulo Dybala festeggia i 100 gol con la Juventus con un nuovo lussuosissimo auto-regalo. L'attaccante bianconero, per celebrare le 100 reti in bianconero, ha acquistato una Lamborghini Aventador S Roadster ritirata dal giocatore proprio nella giornata di ieri."Dopo aver visitato la sede di Lamborghini - informa l'azienda - il calciatore argentino, da sempre fan delle supersportive di Sant'Agata Bolognese, ha deciso di acquistare l'auto dei suoi sogni".sIl numero 10 juventino ha parlato così del suo nuovo bolide. "Con la Aventador è stato amore a prima ... Leggi su mediagol (Di martedì 18 maggio 2021) Pochi giorni fa l'aveva svelata sui social, oggi Pauloha ritirato la suaAventador S Roadster.Pauloi 100 gol con lacon un nuovo lussuosissimo auto-regalo. L'attaccante, per celebrare le 100 reti in, ha acquiunaAventador S Roadster ritirata dal giocatore proprio nella giornata di ieri."Dopo aver visitato la sede di- informa l'azienda - il calciatore argentino, da sempre fan delle supersportive di Sant'Agata Bolognese, ha deciso di acquistare l'auto dei suoi sogni".sIl numero 10 juventino ha parlato così del suo nuovo bolide. "Con la Aventador è...

goal : Paulo Dybala joins Cristiano Ronaldo in the Juventus 100 goal club ???? - InvictosSomos : 100 GOLES DE PAULO DYBALA CON LA JUVENTUS. - OptaPaolo : 100 - Paulo #Dybala è diventato il primo giocatore non europeo a realizzare 100 gol in tutte le competizioni con la… - Mediagol : #Juventus, Dybala festeggia i 100 gol in bianconero con una Lamborghini: 'È stato amore a prima vista' - Theymakeusproud : RT @dreaminhogvarts: Buongiorno con Paulo Dybala che indossa la sua settima prima maglia della Juventus -