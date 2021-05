Isola dei Famosi 2021 | un’ingiustizia contro Fariba? L’indignazione del web

(Di martedì 18 maggio 2021) L’ultima diretta dell’deiè stata caratterizzata da una punizione piuttosto salata.Therani, infatti, è stata mandata in nomination per non aver rispettato gli accordi con Ilary Blasi in merito al segreto di Playa Imboscadissima. Durante l’annuncio della sanzione, la persiana ha fatto intendere che anche gli altri sapevano dell’dove vive Beatrice Marchetti. Anche il web si è schierato dalla sua parte, in quanto solo qualche giorno fa la Blasi aveva spoilerato inconsapevolmente l’esistenza dell’altradei? Nel corso dell’ultima puntata dell’dei...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un'isola dei Caraibi diventa la prima comunità bitcoin al mondo. A Bequia, atollo di 18 km quadrati nell'arcipelago… - AC_Fuffi : Oggi è la Giornata internazionale dei musei! Per l'occasione, il museo della vostra isola ha organizzato un evento… - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - CINNY____ : RT @fastpettre: Angela Melillo è l’Elisabett4 Greg0raci dell’isola dei famosi, due mesi che finge di essere ciò che non è #isola - potatoes_gp : @blogtivvu Una conduttrice così maleducata, faziosa, antipatica, arrogante, scortese e poco raffinata come… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

...degli ammortizzatori sociali sino al 31 dicembre e il congelamentolicenziamenti, nella speranza che si potesse dare vita ad una nuova via industriale per garantire i collegamenti dell'e al ...Nella puntata, andata in onda ieri dell'Famosi, Awed ha vinto per la prima volta la prova leader. Il Pubblico da casa, si infuria e lo accusa 'da rifare, ha barato'. Ieri sera è andata in onda un'altra puntata dell'...La fame e le nomination cominciano a far innervosire i naufraghi i cui animi poco prima della diretta si sono infiammati. Ignazio Moser si è particolarmente innervosito con Matteo Diamante al punto da ...Isola dei Famosi: Ignazio Moser e Matteo Diamanti iniziano un'accesa discussione che li porta quasi alla rissa. Interviene Andrea Cerioli ...