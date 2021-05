"Ho ucciso Sharon", l'ex compagno della mamma confessa gli abusi e l'omicidio (Di martedì 18 maggio 2021) Ha deciso di confessare l'omicida di Sharon, la bimba di soli 18 mesi morta nel gennaio scorso in un appartamento di Cabiate (Como). Gabriel Robert Marincat, 25 anni, ex compagno della madre, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Ha deciso dire l'omicida di, la bimba di soli 18 mesi morta nel gennaio scorso in un appartamento di Cabiate (Como). Gabriel Robert Marincat, 25 anni, exmadre, ...

