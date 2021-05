Graduatorie ATA terza fascia: punteggio per servizio, numero domande per provincia, pubblicazione graduatorie [GUIDA] (Di martedì 18 maggio 2021) Gli aspiranti all'inserimento/conferma/aggiornamento della terza fascia delle graduatorie ATA hanno presentato la domanda entro il 26 aprile: si tratta di 2.178.949 istanze che adesso dovranno essere controllate dalle segreterie per la costituzione delle graduatorie con valore triennale, 2021/22 2022/23 e 2023/24. Si tratta quindi di un appuntamento molto importante, per il quale è bene seguire anche l'iter successivo all'inoltro della domanda. L'articolo graduatorie ATA terza fascia: punteggio per servizio, numero domande per provincia, pubblicazione graduatorie ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) Gli aspiranti all'inserimento/conferma/aggiornamento delladelleATA hanno presentato la domanda entro il 26 aprile: si tratta di 2.178.949 istanze che adesso dovranno essere controllate dalle segreterie per la costituzione dellecon valore triennale, 2021/22 2022/23 e 2023/24. Si tratta quindi di un appuntamento molto importante, per il quale è bene seguire anche l'iter successivo all'inoltro della domanda. L'articoloATAperper...

