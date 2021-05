Governo Draghi, Letta: 'Salvini fattore di instabilità' (Di martedì 18 maggio 2021) Lo spiega Enrico Letta in una intervista al quotidiano spagnolo 'Abc'. Il segretario del Pd, tra i tanti temi, affronta anche quello delle migrazioni: 'Italia e Spagna devono combattere insieme una ... Leggi su tvsette (Di martedì 18 maggio 2021) Lo spiega Enricoin una intervista al quotidiano spagnolo 'Abc'. Il segretario del Pd, tra i tanti temi, affronta anche quello delle migrazioni: 'Italia e Spagna devono combattere insieme una ...

Advertising

raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… - marcodimaio : Il Governo si appresta a modificare il #coprifuoco e in poche settimane verrà eliminato. Riapriranno presto ristora… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese,… - IlMattinale : RT @renatobrunetta: Presto ci sarà un portale di #reclutamento per figure professionali individuate su piattaforme fornite dagli ordini pro… - LeonardoZanna : Sicuramente il non rendere conto a nessuno aiuta Draghi e lo aiuterà anche fino alla fine di questo Governo ad iniz… -