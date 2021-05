Giro d’Italia 2021: altro ritiro tra i velocisti, abbandona la Corsa Rosa Tim Merlier (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo quello di Caleb Ewan di qualche giorno fa, arriva il secondo ritiro tra i velocisti di lusso presenti al Giro d’Italia 2021. Si ferma alla decima tappa, nel giorno di riposo, la Corsa Rosa di Tim Merlier: il belga dell’Alpecin Fenix infatti non ripartirà domani. L’ex Maglia Ciclamino, vincitore della prima frazione in linea in quel di Novara, ha accusato problemi intestinali che gli hanno portato grande sofferenza. Anche ieri si è staccato subito dopo l’accelerazione della Bora-hansgrohe in salita, dimostrando enormi difficoltà. Le sue parole: “È un vero peccato di dover lasciare il Giro. Ma credo che sia la scelta migliore in questo momento. Questa è stata la prima volta nella mia carriera che ho corso per dieci giorni ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo quello di Caleb Ewan di qualche giorno fa, arriva il secondotra idi lusso presenti al. Si ferma alla decima tappa, nel giorno di riposo, ladi Tim: il belga dell’Alpecin Fenix infatti non ripartirà domani. L’ex Maglia Ciclamino, vincitore della prima frazione in linea in quel di Novara, ha accusato problemi intestinali che gli hanno portato grande sofferenza. Anche ieri si è staccato subito dopo l’accelerazione della Bora-hansgrohe in salita, dimostrando enormi difficoltà. Le sue parole: “È un vero peccato di dover lasciare il. Ma credo che sia la scelta migliore in questo momento. Questa è stata la prima volta nella mia carriera che ho corso per dieci giorni ...

