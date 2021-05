Franco Battiato | morto il cantautore siciliano | aveva 76 anni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 maggio 2021), compositore, musicista e pittore, èil 18 maggio 2021 nella sua casa di Milo, in Sicilia; l'artista era malato da tempo. Ci lascia un gigante della musica italiana.il 18 maggio 2021. Malato da tempo, l'artista si sarebbe spento nella notte nella sua casa di Milo, in Sicilia, dove si era ritirato dal 2019. L'ultimo concerto tenuto darisale al 17 settembre 2017, presso il Teatro Romano di Catania: le ultime quattro date del tour vennero poi annullate per motivi di salute. Pochi mesi fa era stato ripubblicato La voce del padrone, uno dei suoi album più celebri che quest'anno celebrerà i quarant'dalla pubblicazione. L'ultimo disco di ...