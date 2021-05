Franco Battiato | la musica | l’amore e l’idea della morte di un artista che non voleva essere chiamato «Maestro»

(Di martedì 18 maggio 2021) Quando compì settant’anni e migliaia di fan e amatori si affrettarono a riempire le proprie bacheche Facebook – all’epoca Instagram non era ancora così gettonato e, soprattutto, non aveva ancora le Stories che hanno fatto la fortuna di tanti pseudo-influencer – con gli stralci delle sue canzoni più famose, Franco Battiato disse di essere contento di avere un pubblico che lo adorava, ma anche dispiaciuto perché si sentiva, in qualche maniera, di dover «corrispondere» a quell’affezione. L’espressione dura, a tratti severa, l’ha sempre avuta, ma la gentilezza e l’amore nei confronti degli ascoltatori che lo hanno sempre seguito e della musica alla quale ha dedicato la sua vita sono sempre stati sotto gli occhi di tutti, tanto ieri quanto oggi, che ci lascia a 76 anni con in eredità un repertorio vastissimo che ha attraversato tutte le fasi, dall’impegno civile al romanticismo, dalla sperimentazione stilistica all’ascetismo mistico.

ROME, MAY 18 - Italian music great Franco Battiato.died early on Tuesday in his home in the Sicilian town of Milo, his family said. The much-loved singer-songwriter was 76. He was a multifaceted artis ...