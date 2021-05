Fino a quando dura il green pass per i vaccinati? (Di martedì 18 maggio 2021) Il passaporto verde, o green pass, potrebbe raddoppiare la sua durata. Il governo, in collaborazione con gli esperti, sta valutando l’estensione della validità del documento che – come evidenziato anche dall’ultimo provvedimento licenziato da Palazzo Chigi sulle riaperture – sarà fondamentale per accedere anche a eventi come (matrimoni). Il termine ultimo indicato, al momento, è fissato in sei mesi. Ma, a breve, potrebbe arrivare a un anno (o forse fermarsi a metà, attorno ai nove mesi). green pass, il governo valuta l’estensione della durata Il quotidiano La Repubblica spiega come il governo, in sintonia e simbiosi con gli esperti del Comitato Tecnico-Scientifico, stia ragionando sull’estensione della validità del documento. A sostegno di queste tesi ci sarebbero ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Ilaporto verde, o, potrebbe raddoppiare la suata. Il governo, in collaborazione con gli esperti, sta valutando l’estensione della validità del documento che – come evidenziato anche dall’ultimo provvedimento licenziato da Palazzo Chigi sulle riaperture – sarà fondamentale per accedere anche a eventi come (matrimoni). Il termine ultimo indicato, al momento, è fissato in sei mesi. Ma, a breve, potrebbe arrivare a un anno (o forse fermarsi a metà, attorno ai nove mesi)., il governo valuta l’estensione dellata Il quotidiano La Repubblica spiega come il governo, in sintonia e simbiosi con gli esperti del Comitato Tecnico-Scientifico, stia ragionando sull’estensione della validità del documento. A sostegno di queste tesi ci sarebbero ...

