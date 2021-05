Filippi: “Il Palermo non è Lucca-dipendente, la verità sul suo infortunio”. E su Saraniti… (Di martedì 18 maggio 2021) Parola a Giacomo Filippi.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Romeo Menti" e valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C: oggetto di discussione, anche il nuovo stop di Lorenzo Lucca. A causa del perdurare della sintomatologia algica al ginocchio sinistro, l'attaccante classe 2000 si dovrà sottoporre ad artroscopia diagnostica. L'intervento verrà effettuato nei prossimi giorni a Villa Sofia dal dott. Massimiliano Mosca."infortunio Lucca? Ho parlato con i medici e con la società, vi posso assicurare che non è stato commesso alcun errore. Si voleva evitare di intervenire e quindi preservare il calciatore che sente dei fastidi. Quindi si è deciso di salvaguardare la salute del ... Leggi su mediagol (Di martedì 18 maggio 2021) Parola a Giacomo.Il tecnico delè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Romeo Menti" e valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C: oggetto di discussione, anche il nuovo stop di Lorenzo. A causa del perdurare della sintomatologia algica al ginocchio sinistro, l'attaccante classe 2000 si dovrà sottoporre ad artroscopia diagnostica. L'intervento verrà effettuato nei prossimi giorni a Villa Sofia dal dott. Massimiliano Mosca."? Ho parlato con i medici e con la società, vi posso assicurare che non è stato commesso alcun errore. Si voleva evitare di intervenire e quindi preservare il calciatore che sente dei fastidi. Quindi si è deciso di salvaguardare la salute del ...

