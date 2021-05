Fallout 76: perché tornare a giocarci dopo 3 anni (Di martedì 18 maggio 2021) Riprendere in mano Fallout 76 al giorno d’oggi, a quasi 3 anni di distanza dall’uscita, è la scelta migliore che possiate fare. Ecco perché Di Fallout 76 se n’è ampiamente discusso, sia durante l’attesa che dopo il rilascio. Le tante aspettative che riguardavano il gioco di Bethesda sono andate in fumo in poco meno di qualche giorno. Già durate la beta si era ravvisato quel puzzo di fumo che non faceva ben sperare e che metteva in seria difficoltà chiunque volesse giocarci. perché allora tornarci a giocare dopo delle esperienze così negative? Da allora fortunatamente sono cambiate molte cose e il livello raggiunto quest’oggi permette all’utente di vivere un’esperienza alquanto serena e senza le preoccupazioni che assalivano ogni giocatore appena si ... Leggi su tuttotek (Di martedì 18 maggio 2021) Riprendere in mano76 al giorno d’oggi, a quasi 3di distanza dall’uscita, è la scelta migliore che possiate fare. EccoDi76 se n’è ampiamente discusso, sia durante l’attesa cheil rilascio. Le tante aspettative che riguardavano il gioco di Bethesda sono andate in fumo in poco meno di qualche giorno. Già durate la beta si era ravvisato quel puzzo di fumo che non faceva ben sperare e che metteva in seria difficoltà chiunque volesseallora tornarci a giocaredelle esperienze così negative? Da allora fortunatamente sono cambiate molte cose e il livello raggiunto quest’oggi permette all’utente di vivere un’esperienza alquanto serena e senza le preoccupazioni che assalivano ogni giocatore appena si ...

Advertising

RpgBox77 : @maguzzolo @d4rkdev @Nicco2D Non mi sono spiegato bene. Per quale motivo Starfield multipiattaforma e Avowed no? Ch… - Fallout_botITA : Stavolta sono pronto, perché so che la guerra... la guerra non cambia mai. - GiovanniMozzet1 : @XxJoe30031xX Suppongo perché TES e Fallout sono stati cross-platform e su Starfield si sa pochissimo di ufficiale.… - maxinegroni : E poi vi domandate perché siete la squadra più odiata d’Italia ...???? #JuveInter #Juventus #Cuadrado #SerieA… - hideo_kyoya : @XboxRagnar Spero che abbiano veramente fatto dei miglioramenti significativi nel Creation Engine perché usare lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Fallout perché Fallout 76: perché tornare a giocarci dopo 3 anni tuttoteK