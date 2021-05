Evasione dai domiciliari, aggressione e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato dai Carabinieri a Serino. (Di martedì 18 maggio 2021) I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 57enne ritenuto responsabile dei reati di " Evasione ", " Lesioni personali ", " Minacce " e " resistenza a pubblico ufficiale ". ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 18 maggio 2021) Idella Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 57enne ritenuto responsabile dei reati di "", " Lesioni personali ", " Minacce " e "". ...

