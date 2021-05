Emma Watson ai fan | Le notizie ufficiali sulla mia vita e carriera sono quelle che condivido io

(Di martedì 18 maggio 2021) L'attricesi è rivolta direttamente ai fan per chiarire le ricorrenti indiscrezioni pubblicate onlinesuaha voluto chiarire la sua situazione personale e professionale con un tweet in cui affronta apertamente le indiscrezioni e i gossip che la circondano in questi mesi. L'attrice, che era stata recentemente una delle protagoniste del film Piccole Donne diretto da Greta Gerwig, si è rivolta direttamenta ai fan dichiarando: "Le voci sul fatto che sia fidanzata oppure no, se la miasia "dormiente oppure no",dei modi per creare click che ogni volta si rivelano veri o falsi". L'attriceha quindi assicurato ai suoi fan: "Se avrò delle ...

... "Donnie Brasco" (1997) con Johnny Depp e Al Pacino, "Mona Lisa Smile" (2003) con Julia Roberts, "Harry Potter e il Calice di Fuoco" (2005) con Daniel Radcliffe ede "Prince of Persia" (..., intervistata da Entertainment Weekly, ha confessato di aver deciso di interpretare il ruolo di Sam in Noi siamo infinito unicamente perché il regista e sceneggiatore della pellicola, ...L'attrice Emma Watson si è rivolta direttamente ai fan per chiarire le ricorrenti indiscrezioni pubblicate online sulla sua vita e carriera. Emma Watson ha voluto chiarire la sua situazione personale ...Tommaso Zorzi dopo essere stato paparazzato con un ex ballerino di ‘Amici’ ha spiegato di non voler parlare pubblicamente della sua vita privata fino a quando non è certo dei suoi sentimenti.