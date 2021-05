E’ morto Charles Grodin | l’attore aveva 86 anni

(Di martedì 18 maggio 2021) E’Brodin.86e, come ha annunciato la famiglia, è deceduto dopo una lunga malattia. Il figlio, come ha reso noto la Abc, ha annunciato che il padre era affetto da un cancro cheraggiunto il midollo.è stato protagonista di una lunga lista di film di successo, spaziando tra diversi generi e lasciando il segno tra gli’80 e ’90 in commedie che hanno ottenuto anche incassi di rilievo. Nel suo curriculum King Kong, La signora in rosso, Dave, Beethoven. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'attore Charles Grodin, star di film come Beethoven e Prima di mezzanotte, è morto oggi 18 maggio 2021 all'età di 86 anni. Charles Grodin è morto oggi, martedì 18 maggio 2021, all'età di 86 anni dopo