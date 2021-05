Donadoni | “Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu? La volontà è determinante”

Advertising

PianetaMilan : -

Ultime Notizie dalla rete : Donadoni Rinnovi

Calciomercato.com

Commenta per primo Roberto, ex giocatore del Milan , parla a PianetaMilan.it in vista della sfida dei rossoneri contro l' Atalanta , programma domenica sera: 'Una partita un po' aperta a tutti gli scenari. E' chiaro ......a ricatti economici del genere provocherebbe un deleterio effetto domino sugli altri. Ed ... nda) , il centrocampo del Milan (- Evani - Albertini, nda), l'attacco del Milan (Massaro, ...Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, ha parlato ai nostri microfoni dei rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...