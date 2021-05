CROSTATA PANNA COTTA E FRUTTI DI BOSCO

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 maggio 2021)diaidi. Ricetta facile. La è un dolce fresco e colorato da mangiare in compagnia, anche nei mesi più caldi. Leggera e delicata, la nostrasenza burro può essere gustata a colazione insieme a un caffè o può diventare un appetitoso dolce da fine pasto, facile da preparare. Liberiamo la fantasia: ladiaidipuò essere decorata in tanti modi diversi! Per la nostra versione servono circa 125 grammi di lamponi e mirtilli, che abbiamo poggiato sul rosa acceso della, ottenuto in modo del tutto naturale mischiando con lae la gelatina una purea preparata da noi ...