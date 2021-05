Advertising

lifestyleblogit : Covid Francia, 17.210 contagi e 228 morti - - Marinojump : @borghi_claudio L’ho scritto qualche settimana fa che al CTS sono disperati; degli altri, qualcuno è scomparso (Gal… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Covid #Francia, 17.210 contagi e 228 morti. - M_B_Med : RT @Adnkronos: Covid #Francia, 17.210 contagi e 228 morti. - StefaniaFalone : RT @Adnkronos: Covid #Francia, 17.210 contagi e 228 morti. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia

Adnkronos

Dati alla vigilia della seconda tappa dell'alleggerimento delle misure anticovid con l'apertura di bar e ristoranti, ma solo all'aperto Nelle ultime 24 ore, invi sono stati 17.210 nuovi contagi di coronavirus e 228 morti. I dati del ministero della Sanità arrivano alla vigilia della seconda tappa dell'alleggerimento delle misure anticovid, con l'...... Paesi Bassi,, Germania, Regno Unito e Spagna già in finale di diritto. Ecco i Paesi che si esibiranno questa sera: Sangiovanni, folla al primo instore a Milano/ Video e polemica: "É un...L’Augsburger Panther torna a partecipare al torneo internazionale “Dolomitencup”. La squadra di hockey che gareggia nella DEL è cinque volte vincitore del torneo. Quest’estate il Dolomitencup si terrà ...Moderato dalla direttrice della Nazione, Agnese Pini, si è svolto il confronto on line fra gli ambasciatori di Germania e di Francia, il direttore generale per l’Unione europea alla Farnesina e i sind ...